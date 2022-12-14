В Кремле призвали не переживать за здоровье Путина

Врачи делают все необходимое для здоровья президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами, передают российские СМИ.

Песков заверил, что за здоровье главы российского государства после недавней прививки от гриппа можно не беспокоиться, с ним все нормально.

«Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому все необходимые меры предосторожности принимаются. Там все нормально» - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли опасения в связи с тем, что визит Путина в Минск пройдет всего через несколько дней после прививки.