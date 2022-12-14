В Кремле заинтересовались идеями Киссинджера

Кремль с большим интересом ознакомится с идеями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было», - цитируют Пескова российские СМИ.

В своей статье для британского журнала The Spectator Киссинджер рассуждает о необходимости активизации усилий по переговорному процессу с опорой на уже случившиеся «стратегические изменения». По его оценке, линию прекращения огня необходимо провести вдоль границ до 24 февраля, а России – вывести свои войска с занятых территорий. Если же стороны не способны договориться об этом, можно прибегнуть к проведению референдумов на аннексированных территориях под международным наблюдением, считает бывший госсекретарь США. Крым и Донбасс при этом должны остаться под контролем России, но могут стать предметом переговоров после прекращения огня, а мирное урегулирование приведет к вступлению Украины в НАТО, поскольку «альтернатива нейтралитета больше не имеет смысла», считает он.