Специалист Минздрава об ожирении у детей

Избыточный вес у детей способен вызвать ожирение, повышение уровня инсулина, заболевания печени, проблемы с сосудами, заявил специалист Минздрава, детский эндокринолог Азад Акперзаде.

«Если у ребенка лишний вес, родители не должны думать, что он здоров. Лишний вес может создать проблемы и в детском возрасте. Современный образ жизни, неправильное питание, прибавим сюда большую увлеченность смартфонами – все это способствует появлению избыточного веса. Как только вы почувствуете лишний вес у детей, вам обязательно нужно обратить внимание на его питание, особенно не давайте детям в возрасте одного-двух лет такие продукты, как шоколад», - сказал Акперзаде.

По его словам, остальные 4-5 процентов случаев являются метастатическими, вызванными генетическими, а также эндокринными заболеваниями.

Акперзаде в прямом эфире также дал родителям рекомендации, как рассчитать, есть ли у ребенка лишний вес.