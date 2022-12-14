Для карабахских армян создали «горячую линию»
Создана «горячая линия» для армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, сообщила руководитель Центра Азербайджанского общества защиты прав женщин Диляра Эфендиева, принимающая участие в мирной акции на дороге Шуша - Ханкенди.
По словам Диляры Эфендиевой, несмотря на давление сепаратистов на местных жителей, количество звонков по сравнению с предыдущими днями значительно увеличилось.
«Учитывая большое количество обращений, я и мои коллеги приняли решение о создании «горячей линии» в нашем центре. Мы готовы оперативно реагировать на обращения наших соотечественников. Номер «горячей линии» +994702779911. Гарантируем конфиденциальность тех, кто обращается к нам», - отметила правозащитница.