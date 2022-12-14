После трехстороннего саммита президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана по вопросу транспортировки туркменского газа в Европу прозвучала первая реакция из России. Александр Башкин, представляющий Астраханскую область в Совете Федерации, заявил, что Россия не допустит строительства газопровода из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспийского моря. Российский сенатор обосновал это правовой конвенцией о статусе водоема.

Напомним, президенты Азербайджана, Турции и Туркменистана - Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и Сердар Бердымухамедов два дня назад провели трехсторонний саммит в курортной зоне Аваза на каспийском побережье Туркменистана. Это было первое мероприятие в таком формате. Стороны обсудили вопросы трехстороннего сотрудничества, в том числе возможность транспортировки туркменского газа в Европу через Азербайджан и Турцию. Затем страны подписали совместную декларацию о сотрудничестве в сфере энергетики.

Москва традиционно выступала против выхода туркменского газа на европейский рынок, так как это ослабило бы монопольное положение «Газпрома» на старом континенте. Однако после войны, начатой Россией против Украины, Европа ищет способы снизить зависимость от российского газа, а в будущем и вовсе отказаться от него. Азербайджан и Туркменистан в этом контексте входят в число альтернативных источников. Баку уже подписал декларацию об удвоении ежегодного экспорта газа в Европу до 20 миллиардов кубометров - с 2027 года. Вместе с тем снова стали актуальными дискуссии о транспортировке туркменского газа в Европу через территорию Азербайджана.

Сенатор Александр Башкин в статье, опубликованной на одном из местных новостных сайтов Астрахани, сообщает, что в связи с ухудшением энергетической ситуации в Европе, вызванной западными антироссийскими санкциями, вновь стали обсуждаться перспективы строительства транскаспийского газопровода из Туркменистана в Баку с целью его дальнейшей транспортировки через Турцию в Европу.