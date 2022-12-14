Сенатор Александр Башкин: «Россия не допустит строительства газопровода из Туркменистана в Азербайджан» после трехстороннего саммита
После трехстороннего саммита президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана по вопросу транспортировки туркменского газа в Европу прозвучала первая реакция из России. Александр Башкин, представляющий Астраханскую область в Совете Федерации, заявил, что Россия не допустит строительства газопровода из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспийского моря. Российский сенатор обосновал это правовой конвенцией о статусе водоема.
Напомним, президенты Азербайджана, Турции и Туркменистана - Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и Сердар Бердымухамедов два дня назад провели трехсторонний саммит в курортной зоне Аваза на каспийском побережье Туркменистана. Это было первое мероприятие в таком формате. Стороны обсудили вопросы трехстороннего сотрудничества, в том числе возможность транспортировки туркменского газа в Европу через Азербайджан и Турцию. Затем страны подписали совместную декларацию о сотрудничестве в сфере энергетики.
Москва традиционно выступала против выхода туркменского газа на европейский рынок, так как это ослабило бы монопольное положение «Газпрома» на старом континенте. Однако после войны, начатой Россией против Украины, Европа ищет способы снизить зависимость от российского газа, а в будущем и вовсе отказаться от него. Азербайджан и Туркменистан в этом контексте входят в число альтернативных источников. Баку уже подписал декларацию об удвоении ежегодного экспорта газа в Европу до 20 миллиардов кубометров - с 2027 года. Вместе с тем снова стали актуальными дискуссии о транспортировке туркменского газа в Европу через территорию Азербайджана.
Сенатор Александр Башкин в статье, опубликованной на одном из местных новостных сайтов Астрахани, сообщает, что в связи с ухудшением энергетической ситуации в Европе, вызванной западными антироссийскими санкциями, вновь стали обсуждаться перспективы строительства транскаспийского газопровода из Туркменистана в Баку с целью его дальнейшей транспортировки через Турцию в Европу.
«Некоторые западные эксперты, радостно потирая ладошки, заявляют, что это ключ к освобождению Европы от так называемой зависимости от российского газа. Полагаю, эти специалисты напрасно тратят на подобные заверения столь дефицитную сейчас в странах Европы энергию. Нужно знать, что, согласно документу по статусу Каспия, подписанному пятью прикаспийскими государствами, согласие на реализацию проектов, чувствительных в сфере экологической безопасности, должны давать все государства каспийской пятерки. В силу возможной угрозы экологической безопасности Каспийскому морю, представляемой подводной частью газопровода, Россия не сможет дать согласие на его строительство», - пишет российский сенатор.
Башкин добавляет, что «дружественному» Туркменистану не стоит беспокоиться по поводу отказа Москвы разрешить строительство газопровода от Каспийского моря. Потому что Россия, Индия и Китай готовы получать любое количество газа, добываемого в этой стране.
Напомним, накануне западные источники заявили, что Туркменистан не заинтересован в проекте «мини-газопровода» протяженностью в 78 километров, который предполагает доставку природного газа с нефтяного месторождения Мактумгули в Каспийском море на азербайджанскую платформу Азери-Чираг-Гюнешли. Вместе с тем, согласно информации, Ашхабад проинформировал западных дипломатов о том, что не против реализации проекта Транскаспийского газопровода, позволяющего транспортировать 30 миллиардов кубометров газа в год.