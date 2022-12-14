Заявление Минобороны Азербайджана
Незаконные армянские вооруженные формирования устроили провокацию на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.
Минобороны Азербайджана сообщает, что члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе.
Кроме того, 16 декабря с 12:00 по 13:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Мусюрскенд Товузгалинского района, Юхары Шорджа Басаркечарского района, периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района и Зяйлик Кельбаджарского района, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли адекватные ответные меры», - отмечает ведомство.