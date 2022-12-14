Российский депутат хочет удара по Великобритании

Генерал-лейтенант российской армии, депутат Андрей Гурулев в своем телеграм-канале заявил о необходимости нанести удар по Великобритании, которую он окрестил «главным рассадником всей гадости».

«Надо уничтожить критически важные объекты - пункты управления, военные базы, аэродромы. Я уверен, что каталог в Генштабе у нас должен быть, он уточняется постоянно», - заявил Гурулев.

«Только превентивный удар по территории Великобритании позволит этим деятелям одуматься», - добавил он.

Публикация Гурулева последовала после заявления главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о возможности поставок Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.