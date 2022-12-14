«Литвы как страны нет»: в России хотят «вернуть Вильнюсский край»
Россия может вернуть себе Вильнюсский край, который был «подарен» Литве во времена СССР, сказал российским СМИ депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
«Литвы как страны вообще не существует. У них ничего нет. Ни армии, ни полезных ископаемых. Единственное, что есть - Вильнюсский край. И то подаренный им Советским Союзом», - утверждает российский депутат.
Депутат уверяет, что документов о передаче Вильнюсского края Литве не было подписано. Россия могла бы спокойно забрать эту территорию себе, однако «по глупости» не сделала этого.
«Мы еще поднимем этот вопрос за их свинское отношение к нам. Литва, Латвия, Эстония и Финляндия всегда были частью российской территории. Видимо, они ждут передела», - заявил Колесник.