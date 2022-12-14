ФИФА отказала Зеленскому

ФИФА отклонила просьбу Офиса президента Украины о выступлении Владимира Зеленского перед болельщиками на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает неназванный источник CNN.

По словам собеседника канала, украинская сторона предлагала, чтобы Зеленский по видеосвязи обратился с посланием о мире к болельщикам на стадионе перед началом финального матча ЧМ. Источник отмечает, что офис украинского лидера был удивлен отказом.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», - сказал источник, добавив, что переговоры между Киевом и руководством спортивной организации все еще продолжаются.