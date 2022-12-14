Акция на Лачинской дороге: у кого армянам просить помощи?

Фархад Мамедов 16:19

Уже пятый день азербайджанские активисты протестуют против разграбления природных ресурсов на территориях, контролируемых российскими миротворцами. Армяне описывают акцию как «закрытие Азербайджаном Лачинского коридора», хотя на самом деле именно российские миротворцы остановили движение на трассе Ханкенди - Лачин шлагбаумом. И препятствий для движения машин снабжения миротворцев по этой дороге нет. В целом в Армении звучит противоречивая риторика относительно происходящего. Как сообщалось, на прошедшем 14 декабря внеочередном заседании парламента Армении без участия оппозиции депутаты от правящей партии «Гражданский договор» использовали резкую риторику в адрес России и миротворческих сил. Касаясь позиции Москвы, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «как минимум странно, что некоторые союзники до сих пор не отреагировали на произошедшее». Что касается общественного мнения, то одни группы в Ереване выступают за то, чтобы обратиться к ООН за помощью в открытии дороги, другие проводят акции перед посольствами России, США и Франции, призывая эти страны повлиять на Азербайджан.

Армянский политолог Армен Ованнисян в своем заявлении «Кавказскому узлу» говорит, что тех, кто требует открытия дороги Лачин - Ханкенди, можно разделить на две группы. «Первая группа солидарна с Россией. И, по всей вероятности, эта группа является инструментом российского влияния. Они требуют у Запада мандата для России на эксклюзивную, монопольную миротворческую миссию в Карабахе, как в Приднестровье», - сказал он. Вторая группа, по словам политолога, требует, чтобы миротворческая миссия в Карабахе была интернациональной. «Кроме того, они требуют обратиться в Совбез ООН и определить формат урегулирования конфликта, предусмотренного международным правом и международной практикой, что означает введение многонациональных сил, специальный временный статус для Карабаха. Примерно все то, что было предусмотрено Минской группой ОБСЕ до осенней войны 2020 года», - сказал Ованнисян. По мнению политолога, такого развития событий ни Россия, ни Азербайджан допустить не могут. Другой армянский политолог Армен Варданян считает, что Армения должна обратиться за помощью ко всем международным структурам. По его словам, Запад не виноват в сложившейся ситуации, но может повлиять на Азербайджан. Варданян упомянул, что на днях группа студентов провела акцию перед посольством России в Ереване, но, по его словам, «было бы лучше», если бы протестующих собралось больше. «Гарантом - я бы сказал даже больше, автором - Трехстороннего заявления [от 10 ноября 2020 года] является Россия. Армения должна требовать, чтобы российская сторона уважала и следовала положениям трехстороннего заявления», - считает политолог.

Проблема не в плоскости «Россия или Запад», считает в свою очередь политобозреватель Акоп Бадалян. «США говорят о готовности содействовать в установлении мира. США, таким образом, берут на себя ответственность. И возникает вопрос: как можно содействовать миру и не нести ответственность, тем более если с перекрытием Лачинского коридора создается угроза миру? Аналогично в случае с ЕС, который инициировал брюссельский процесс, взяв на себя ответственность. Ирану предъявлять такие требования было бы бессмысленно, так как он не выступал с мирной инициативой. Что касается ООН, то кто, как не ООН, должен быть адресатом, если есть угроза жизни, безопасности и правам?» – сказал Бадалян «Кавказскому узлу». Эти процессы должны идти не против России, а «параллельно», отметил он. «От России надо требовать выполнения обязательств, взятых российскими миротворцами в соответствии с Трехсторонним заявлением. Требовать большего Армения вправе. Но что если требования не выполнят? Какой будет следующий политический шаг? Является Россия инициатором этой истории или нет, одно очевидно – Россия не пойдет против Азербайджана и Турции. И если требования не выполнят, политический бумеранг ударит по самой Армении», - пояснил политобозреватель.