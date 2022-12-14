Российские нефтяные компании, видимо, нарушили требование президента России Владимира Путина и продали несколько танкеров нефти в соответствии с установленным западной коалицией «потолком цен» на российскую нефть. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на данные танкерных перевозок, а также представителей компаний, которые участвуют в экспорте российского сырья в Индию.

Как минимум семь танкеров с российской нефтью, вышедших из российских портов после 5 декабря, направляются в Индию и имеют западное страховое покрытие. Это свидетельствует о том, что поставки оформлены в соответствии с западными санкциями, то есть нефть в танкерах продана по цене ниже установленного «потолка» в $60 за баррель. Таким образом, российские компании не выполнили требования Владимира Путина, который утверждал, что Россия не будет поставлять нефть «по западным правилам». Издание отмечает, что подобный кейс может несколько успокоить рынки, которые опасаются резкого сокращения предложения нефти на рынке.

Сингапурская компания Essential, которая зафрахтовала танкер Ruby Phoenix, прямо подтвердила изданию, что у них имеются все необходимые документы, чтобы перевозить российскую нефть в соответствии с санкциями Запада.

На текущем этапе западные чиновники довольны тем, как работает механизм: все идет по плану - Россия вынуждена продавать нефть по ценам ниже «потолка».

Ранее российские власти уверяли, что не подчинятся западным санкциям и откажутся поставлять нефть в страны, которые присоединятся к механизму предельных цен на нефть. Вместе с тем Владимир Путин недавно признал, что российская нефть продается уже дешевле установленного «потолка» в $60 за баррель.