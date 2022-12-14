16:50

Министр науки и образования Эмин Амруллаев ознакомился с ходом STEAM-ориентированных тренингов, в которых приняли участие ученики и преподаватели Кыргызской Республики, прибывшие с визитом в Азербайджан в рамках обмена опытом. Отметим, что в течение нескольких дней ученики и учителя школы №103 имени Низами Гянджеви и школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева в Кыргызстане, которые находятся с визитом в Азербайджане ознакомились с проектом «STEAM Азербайджан» в рамках программы обмена опытом.

Высоко оценив нынешнее сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном в рамках проекта STEAM, Эмин Амруллаев отметил важность продолжения этого сотрудничества в будущем и пожелал успехов участникам. Затем участники мероприятия, поделившиеся своим мнением, выразили удовлетворение изучением опыта актуального и современного в мире проекта STEAM в Азербайджане. Делегация отметила, что заинтересована в применении полученного опыта в своей стране. Отметим, что делегация, состоящая из 49 человек изучала опыт проекта «STEAM Азербайджан» в центрах STEAM в Бакинском европейском лицее и Современном образовательном комплексе имени Гейдара Алиева. По словам заместителя директора Евролицея по ИКТ Рахиля Алиярзаде, для кыргызских преподавателей и учеников были проведены тренинги по различным направлениям в рамках проекта.