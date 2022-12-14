Эмин Амруллаев встретился с преподавателями и учениками из Кыргызстана фото
Министр науки и образования Эмин Амруллаев ознакомился с ходом STEAM-ориентированных тренингов, в которых приняли участие ученики и преподаватели Кыргызской Республики, прибывшие с визитом в Азербайджан в рамках обмена опытом.
Отметим, что в течение нескольких дней ученики и учителя школы №103 имени Низами Гянджеви и школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева в Кыргызстане, которые находятся с визитом в Азербайджане ознакомились с проектом «STEAM Азербайджан» в рамках программы обмена опытом.
Высоко оценив нынешнее сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном в рамках проекта STEAM, Эмин Амруллаев отметил важность продолжения этого сотрудничества в будущем и пожелал успехов участникам.
Затем участники мероприятия, поделившиеся своим мнением, выразили удовлетворение изучением опыта актуального и современного в мире проекта STEAM в Азербайджане. Делегация отметила, что заинтересована в применении полученного опыта в своей стране.
Отметим, что делегация, состоящая из 49 человек изучала опыт проекта «STEAM Азербайджан» в центрах STEAM в Бакинском европейском лицее и Современном образовательном комплексе имени Гейдара Алиева.
По словам заместителя директора Евролицея по ИКТ Рахиля Алиярзаде, для кыргызских преподавателей и учеников были проведены тренинги по различным направлениям в рамках проекта.
В свою очередь, представитель Министерства образования и науки Кыргызстана Айнура Гусейнова заявила, что в рамках тренингов преподавателей учат методам преподавания и использованию технологий STEAM, а у учеников развивают логику и критическое мышление. Ожидается, что на следующем этапе сотрудничества представители Азербайджана пройдут тренинги в Кыргызстане.
Как отметил преподаватель STEAM Современного образовательного комплекта имени Гейдара Алиева Алескер Асадов, тренинги основаны на практических занятиях, что очень важно. За эти дни ученики изучили микробит и создали собственные проекты на 3Д принтерах.
Ученица Ханзаада Махамаджанова также рассказала о своих позитивных впечатлениях о визите в Азербайджан. По ее словам, они выучили много нового и интересного в рамках занятий STEAM, что оказалось не так уж и сложно, как она себе это представляла.