В Украине объявили о чрезвычайной ситуации после российских ударов

Компания «Укрэнерго» заявила, что после российского ракетного удара, нанесенного утром 16 декабря, «произошла потеря более 50% потребления Объединенной энергосистемы Украины». В случае столь значительной потери потребления электросистемы объявляется чрезвычайная ситуация, цитирует УНИАН заявление компании.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что объявление чрезвычайной ситуации означает, что у «Укрэнерго» нет технической возможности обеспечить светом около 50% потребителей, в частности, и критическую инфраструктуру. «То есть нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее», - сказал он, добавив, что следует ожидать новых аварийных отключений.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, в свою очередь, заявил, что в результате массированного ракетного удара 16 декабря были повреждены не менее девяти объектов генерации, а также электроподстанции, что, в частности, ограничило работу атомных станций.