Ильхам Алиев утвердил два соглашения с Турцией
Утверждено «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере семеноводства». Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Другим указом президента Азербайджана утвержден «План действий по протоколу сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики в области политики по вопросам семьи, женщин и детей», подписанному 4 ноября 2022 года в Стамбуле.