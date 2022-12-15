Цифровая подпись SİMA теперь в ABB mobile

В целях облегчения работы клиентов и усиления мер безопасности банк АВВ продолжает процессы интеграции с партнерами. Цифровая облачная подпись нового поколения SİMA, созданная ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, теперь также доступна в приложении ABB mobile.

SİMA работает по технологии распознавания лиц. Благодаря ей пользователи ABB mobile могут мгновенно вносить изменения в свою личную информацию. До этого обработка изменений данных занимала до 3 дней.