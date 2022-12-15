Новые подробности о девятом пакете санкций против России

«В этот список входят ключевые фигуры, причастные к жестоким и преднамеренным ракетным ударам России по мирным жителям, к насильственной транспортировке украинских детей в Россию и краже украинской сельскохозяйственной продукции», - говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Около 200 юридических и физических лиц попали в санкционные списки в рамках девятого пакета ограничений Евросоюза, принятых против России из-за войны в Украине. В перечень попали российские военные и предприятия оборонно-промышленного комплекса, депутаты Госдумы и Совета Федерации, министры, оккупационные власти аннексированных территорий Украины и политические партии, сообщает Moscow Times.

Блок вводит новые экспортные ограничения на «чувствительные технологии» двойного - гражданского и военного - назначения. Также в Россию больше не будут ввозить двигатели для беспилотников, маскировочное снаряжение, оборудование для химических и биологических лабораторий, электронные компоненты, которые российская армия может использовать в своей военной технике. При этом экспорт двигателей для беспилотников затронет не только Россию, но и любые третьи страны, в отношении которых есть подозрения в снабжении Москвы. В качестве примера ЕС приводит Иран, экспортировавший дроны российской армии.

Самые жесткие экспортные ограничения распространяются еще на 168 российских предприятий, тесно связанных с военно-промышленным комплексом. Новые запреты на экспорт будут распространяться на беспилотники вплоть до игрушечных квадрокоптеров, сложные электронные устройства, портативные компьютеры и комплектующие, печатные схемы, радионавигационные системы, аппаратуру радиоуправления, авиационные двигатели и их части, камеры и объективы.

Дополнительные запреты коснутся услуг по исследованию рынка и опросу общественного мнения, технического тестирования и анализа, а также рекламного обслуживания российских компаний.

Санкции коснулись еще трех российских банков. В частности, Евросоюз ввел полный запрет на сделки с Всероссийским банком развития регионов.