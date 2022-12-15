Международный турнир «Образование» стартовал среди школьников

С 16 по 19 декабря при совместной организации Министерства науки и образования, Министерства молодежи и спорта и Федерации спортивной борьбы Азербайджана проходит международный турнир U17 «Образование» по греко-римской и вольной борьбе.

В соревнованиях, которые стартовали в Бакинском дворце спорта, принимают участие детско-юношеские спортивные школы, спортивные организации и команды зарубежных стран.

В соревнованиях, которые включены в календарь Всемирного союза борцов (UWW), примут участие более 200 спортсменов из Азербайджана, Великобритании, Таджикистана, Казахстана, Израиля и Франции.

В первые два дня соревнований, которые будут обслуживать местные и иностранные судьи, пройдет вольная борьба, следующие два дня – греко-римская борьба.

Целью турнира является повышение популярности спортивной борьбы среди школьников, повышение соревновательного опыта спортсменов-подростков, укрепление дружеских отношений между ними, отбор кандидатов в сборные республиканские команды, состоящие из подростков в этом виде спорта.