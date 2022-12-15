Азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев совершил прогулку с главой Ичери-Шехер Шахином Сеидзаде по улицам Крепости.

До учреждения заповедника в Старом городе Ичери-Шехер подвергся варварскому нашествию, захвату и разрушению со стороны чиновничье-олигархического класса. И только вмешательство президента Ильхама Алиева остановило разнузданную вакханалию в бакинской Крепости.

Угрожает ли новое нашествие и новая опасность Старому городу? Сталкивается ли Шахин Сеидзаде с незаконными просьбами и давлением со стороны чиновников? Есть ли у него прямая связь с гарантом неприкосновенности Старого города – Мехрибан ханум Алиевой? Предлагают ли взятки Сеидзаде? Намерен ли он отменить прежние решения, на основе которых были возведены незаконные пристройки? Как проводятся тендеры? И кому из предпринимателей отдается предпочтение? Во время прогулки Шахин Сеидзаде ответил на все вопросы журналиста.