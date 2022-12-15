США могут дать Украине новое оружие из-за возможного наступления России

В США ведутся консультации относительно поставок в Украину новых видов вооружений, сообщает издание Politico, ссылаясь на анонимных источников, знакомых с ходом дискуссий.

Разговоры об этом начались на фоне информации, озвученной украинским военным руководством. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Россия готовит около 200 тысяч солдат для новой попытки захватить Киев.

Несколько дней назад стало известно о желании Белого дома передать Киеву системы ПВО Patriot. В дополнение США рассматривают возможность поставки в Украину двух видов авиационных боеприпасов. Речь идет о комплексе JDAM, способном превратить обычную бомбу в "умный" боеприпас, и управляемой высокоточной авиабомбе GBU-39. Данное вооружение используются в том числе израильскими ВВС.

Если украинские ВВС получат данные виды вооружения, то смогут эффективно обстреливать российские войска не сближаясь с ними. Кроме того, Пентагон намерен расширить программу подготовки украинских военных на базе США в Германии. Американцы планируют обучать 500 солдат ВСУ в месяц.