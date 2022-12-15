Армяне дважды за день обстреляли Азербайджан

Министерство обороны Азербайджана заявляет о вторых за сегодняшний день обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении, а также незаконным армянским вооруженным формированием в Карабахе.

Согласно сообщению военного ведомства, 16 декабря с 17:20 до 18:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Готурбулаг Чемберекского района и Юхары Шорджа Басаркечерского района, с перерывами обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Геялли Гедабекского района и Зейлик Кельбаджарского района.

Кроме того, 16 декабря с 16:05 до 18:00 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского района.

Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.