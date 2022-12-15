Эйнулла Фатуллаев 19:31

Множество азербайджанских генералов, завершив военную службу не со спокойной душой, но молчаливо уходили на покой. Однако ни один из них так и не решился нарушить обет молчания, приоткрыв завесу для понимания скрытой, потаенной, оставшейся вне внимания общественности истории сложнейшего становления и неоднозначного развития азербайджанских Вооруженных сил. На моей памяти всего несколько офицеров и генералов, которые не испугались открытых, проблемных и справедливых вопросов, по сей день будоражащих общественное мнение страны.

Одним из таких генералов оказался высокопоставленный военный чиновник, замминистра обороны и начальник Главного управления Минобороны генерал-майор Эльбрус Оруджев. Он нашел в себе мужество сесть перед объективом камеры и ответить на все вопросы. В том числе и на вопросы, которые в какой-то мере задевали офицерскую честь. Но Оруджев без колебаний, безропотно, с пониманием выслушал и искренне ответил. И на обвинения в сдаче Шуши и Лачина. И на подозрения в связях с российской военной разведкой. И на вопрос о предательстве во время апрельской войны… В последние годы своей военной карьеры Э.Оруджев занимал стратегически значимый пост начальника Главного оперативного управления и фактически являлся заместителем начальника Генштаба. Вот почему нам было небезынтересно спросить генерала об ответственности начальника Генштаба Наджмеддина Садыгова. За 28 лет нахождения Н.Садыгова во главе Генштаба у общественности накопилось слишком много вопросов к нему и возглавляемой им службе оперативного управления Вооруженными силами. Почему Садыгов бездарно сдавал Агдере? Как Садыгов вместе с Расулом Гулиевым зимой 1994 года положил под Кельбаджаром несколько тысяч бойцов? Причастен ли был Садыгов к коррупционной пирамиде в Минобороны? И почему не реагировал на финансовые махинации? Почему Садыгов планомерно и целенаправленно выживал из армии талантливых, отважных, ярких азербайджанских генералов? А вместо них назначал недорослей? Почему Садыгов хотел уничтожить блестящее подразделение во главе с генералом Хикметом Мирзоевым? Неужели он хотел его арестовать? А если хотел, то за что? Почему Генштаб сорвал успешное апрельское наступление азербайджанской армии в 2016 году? Почему отстранил во время апрельского наступления Эльбруса Оруджева и других генералов? И каким образом в руках военной разведки России оказались карты боевых действий? Неужели Садыгов не знал, что эти карты попадут в руки армянских военачальников? Почему погибло столько невинных офицеров в период так называемого «Тертерского дела»?