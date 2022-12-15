Когда Наджмеддин Садыгов нервничает, он жалуется в ГРУ ... или приглашает в Баку убийц Пригожина
Множество азербайджанских генералов, завершив военную службу не со спокойной душой, но молчаливо уходили на покой. Однако ни один из них так и не решился нарушить обет молчания, приоткрыв завесу для понимания скрытой, потаенной, оставшейся вне внимания общественности истории сложнейшего становления и неоднозначного развития азербайджанских Вооруженных сил.
На моей памяти всего несколько офицеров и генералов, которые не испугались открытых, проблемных и справедливых вопросов, по сей день будоражащих общественное мнение страны.
Одним из таких генералов оказался высокопоставленный военный чиновник, замминистра обороны и начальник Главного управления Минобороны генерал-майор Эльбрус Оруджев. Он нашел в себе мужество сесть перед объективом камеры и ответить на все вопросы. В том числе и на вопросы, которые в какой-то мере задевали офицерскую честь. Но Оруджев без колебаний, безропотно, с пониманием выслушал и искренне ответил. И на обвинения в сдаче Шуши и Лачина. И на подозрения в связях с российской военной разведкой. И на вопрос о предательстве во время апрельской войны…
В последние годы своей военной карьеры Э.Оруджев занимал стратегически значимый пост начальника Главного оперативного управления и фактически являлся заместителем начальника Генштаба. Вот почему нам было небезынтересно спросить генерала об ответственности начальника Генштаба Наджмеддина Садыгова.
За 28 лет нахождения Н.Садыгова во главе Генштаба у общественности накопилось слишком много вопросов к нему и возглавляемой им службе оперативного управления Вооруженными силами. Почему Садыгов бездарно сдавал Агдере? Как Садыгов вместе с Расулом Гулиевым зимой 1994 года положил под Кельбаджаром несколько тысяч бойцов? Причастен ли был Садыгов к коррупционной пирамиде в Минобороны? И почему не реагировал на финансовые махинации? Почему Садыгов планомерно и целенаправленно выживал из армии талантливых, отважных, ярких азербайджанских генералов? А вместо них назначал недорослей? Почему Садыгов хотел уничтожить блестящее подразделение во главе с генералом Хикметом Мирзоевым? Неужели он хотел его арестовать? А если хотел, то за что? Почему Генштаб сорвал успешное апрельское наступление азербайджанской армии в 2016 году? Почему отстранил во время апрельского наступления Эльбруса Оруджева и других генералов? И каким образом в руках военной разведки России оказались карты боевых действий? Неужели Садыгов не знал, что эти карты попадут в руки армянских военачальников? Почему погибло столько невинных офицеров в период так называемого «Тертерского дела»?
Разделяет ли Садыгов бытующее мнение, что в первые дни 44-дневной войны именно по его вине захлебнулось наступление азербайджанской армии? Правда ли, что Наджмеддин Садыгов хотел бросить азербайджанскую армию на убой на армянские фортификационные сооружения в Агдаме? И почему генерал Оруджев, как и многие другие офицеры, выражает убежденность, что, если бы не своевременное вмешательство Верховного главнокомандующего, отстранившего Садыгова, армия столкнулась бы с большими препятствиями во время боевых действий?
Откуда у Садыгова столько денег? Почему он настолько богат? Каким образом, занимая должность начальника Генштаба, можно заработать столько денег на виллы, роскошные иномарки?
Наджмеддин Садыгов упорно молчит, скрывается от журналистов. Но после искренних ответов генерала Оруджева журналистам удалось разыскать Садыгова и вызвать его на откровенную беседу.
Вот как искренне ответил Садыгов на громкие заявления Оруджева: «Кто он такой? Кто он, Эльбрус Оруджев? Занимайтесь своим делом и не нервируйте меня!»
Похоже Наджмеддин Садыгов уверовал в собственную неприкосновенность и сакральность. Кто такой Эльбрус Оруджев? Он - бывший замминистра обороны и начальник Главного оперативного управления. К тому же заместитель Наджмеддина Садыгова. Занимайтесь своим делом? Так журналисты и занимаются своим делом – они задают генералу вопросы, вызывающие естественный интерес у широкой общественности. Не нервировать Вас? А что вы сделаете, господин Садыгов? Пожалуетесь в ГРУ? Или напишете жалобу в ЧВК «Вагнер»? Попросите убийц Пригожина приехать в Баку с кувалдами? Что происходит, когда вы нервничаете?
Если вам есть что сказать, то можете позвонить нам и дать интервью. Не вульгарное и жалобное, а честное и пространное. Выступить с заявлением и интервью, достойное генерала! Если же вам нечего сказать и ответить, то я желаю вам долгой жизни! Ибо если чиновник отказывается отвечать на вопросы журналиста, то наступает момент истины, когда он отвечает на вопросы следователя. И этот день обязательно настанет!..