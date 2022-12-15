Завод Improtex industries представил очередное новшество в Азербайджане

Завод "Improtex i ndustries", учрежденный в 2013 году со стороны "Improtex Group" и оснащенный самым современным технологическим оборудованием, представил общественности новый продукт местного производства.

Значение, придаваемое главой страны увеличению местного производства и экспортного потенциала нашей страны, принятые в этой сфере программы, в частности, успешные реформы, проводимые в последнее время посредством соответствующих госструктур, оказали положительное влияние на предприятия, занимающиеся производством местной продукции.

Так, завод металлоконструкций и надстроек "Improtex industries" представил проект нового тентованного полуприцепа марки "Imtrailer", обладающего высоким экспортным потенциалом. Это событие стало своего рода новшеством в машиностроении Азербайджана еще и потому, что в стране впервые был получен международный идентификационный код WMI.

Всемирный идентификационный код производителя (WMI) выдается международным Обществом автомобильных инженеров (SAE), представителем которого в Азербайджане является юридическое лицо публичного права "Институт стандартизации Азербайджана" (AZSTAND) Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Этот проект, реализованный группой компаний Improtex, наряду с местными рынками будет представлен и на зарубежных рынках. В производстве тентованного полуприцепа были использованы высококачественные материалы, тормозная система и оси, что обеспечит конкуренцию с полуприцепами европейского производства.

Также отметим, что с целью содействия ускорению возвращения на освобожденные от оккупации территории завод "Improtex industries" презентовал предназначенную для разминирования освобожденных территорий технику противопехотного разминирования марки Revival P, являющуюся полностью продуктом местных специалистов. Дистанционно управляемая (2000 м) техника противопехотного разминирования Revival P прошла испытания, а также вызвала интерес иностранных государств. В руководстве завода сообщили, что после завершения испытаний техники разминирования на территории завода испытания будут продолжены на реальных территориях.

Следует добавить, что завод "Improtex industries" занимается производством самосвалов, пожарной техники, техники по перевозке бытовых отходов, в том числе сельскохозяйственных прицепов, ковшов различного размера. Наряду с этим завод также производит высококачественные металоконструкции.