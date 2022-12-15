В Пакистане поддержали азербайджанских экоактивистов

Пакистанские общественные организации - Форум молодежной дипломатии и Институт глобальной стратегии устойчивого развития - присоединились к поддержке азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора, сообщает Евразийский региональный центр молодежного форума Организации Исламской Конференции.

«Экологический мониторинг должен проводиться экологами и эковолонтерами, а эксплуатация всех природных ресурсов – осуществляться в соответствии с законодательством Азербайджана. Мы требуем гарантий безопасности азербайджанских экоактивистов, а также соблюдения и реализации целей устойчивого развития ООН любой ценой. Это возможно лишь в случае прекращения экологического террора и привлечения виновных в нем к ответственности, что будет способствовать поддержанию мира в регионе», - говорится в заявлении Института глобальной стратегии устойчивого развития.

В свою очередь, Форум молодежной дипломатии призывает создать условия для мониторинга ситуации по минной угрозе, которая представляет опасность не только для людей, но и наносит ущерб окружающей среде.