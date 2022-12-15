Азербайджан начнет поставки газа в Румынию

16 декабря между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и «Romgaz S.A» был подписан договор о поставках газа из Азербайджана в Румынию.

Соглашение предусматривает плановую транспортировку природного газа с 1 января 2023 года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), европейской ветке Южного газового коридора, посредством газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Указанное соглашение было подписано в рамках меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики от 18 июля 2022 года. Одна из основных целей меморандума - увеличить поставки природного газа в Европейский союз и внести свой вклад в энергетическую безопасность.