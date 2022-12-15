Венгрия выступает за скорое вступление Украины в ЕС

Венгрия надеется, что Украина вступит в Евросоюз как можно скорее, заявил советник премьер-министра страны Балаш Орбан, пишет Bloomberg.

«Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. Страны-члены должны оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс», - сказал он.

Советник премьера при этом отметил, что в Будапеште также не хотели бы отказываться от отношений с Москвой. «Позиция Венгрии основана на идее поддержания связей. Так что мы не должны отделяться друг от друга», - добавил он.