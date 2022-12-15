В Днепре снесли памятник Пушкину

Монумент был вновь открыт после реставрации в 1999 году. При этом, согласно постановлению Кабинета министров страны от 21 декабря 2010 года, он был объявлен памятником культурного наследия Украины местного значения.

Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепре памятники, связанные с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

30 ноября памятник Пушкину снесли в городе Ананьеве Одесской области Украины. Позолоченный бюст сняли с постамента с помощью экскаватора. Днем ранее в Николаеве демонтировали мемориальную доску, посвященную Пушкину.

До этого памятники Пушкину демонтировали в Киеве, а также в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге, Харькове и Тульчине.