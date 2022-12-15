Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 21:09

Как и следовало ожидать, за арестом полицией Бельгии вице-президента Европарламента Евы Кайли и выдвинутыми против нее обвинениями в коррупционных связях и должностных преступлениях, последовала жесткая реакция со стороны тех членов Евросоюза, которых чаще всего критикует официальный Брюссель. «Коррупция, вскрытая в Европарламенте, — это большой, большой скандал, — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — Те, кто пытаются учить некоторые европейские страны, в том числе, Польшу, понятиям верховенства права, должны прежде прибраться в своем собственном дворе. Как оказалось, там, в Брюсселе, просто огромный бардак».

А президент Венгрии Виктор Орбан, которого европейские СМИ называют не иначе как «евроизгоем», поместил в своем «Твиттере» мем, в котором экс-мировые политики смеются над фразой - «И потом они сказали: Европарламент всерьез обеспокоен коррупцией в Венгрии», сопроводив его подписью: «С добрым утром, Европарламент!». Впрочем, оставим за странами Евросоюза право разбираться в хитросплетениях своих юридических и моральных проблем и сфокусируем внимание на том, в какой степени коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг ареста греческой телеведущей, сумевшей пробиться в политическую элиту Старого Света, касается Южного Кавказа и, в особенности, интересов нашей с вами страны. Армянские предпочтения греческой телезвезды Как уже отмечал haqqin.az, 44-летняя Ева Кайли, которую в настоящее время допрашивают следователи брюссельской полиции, не просто стереотипный, так сказать, бытовой коррупционер, который не устоял перед соблазном монетизировать свой «тяжеловесный» статус вице-президента Европарламента и использовать его для «решения» ряда вопросов, связанных с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Как выясняется, бывшая телезвезда - коррупционер политический. Поскольку именно Ева Кайли, представлявшая в Европарламенте греческих социалистов (сразу после ее ареста Никос Андрулакис, лидер Социалистической партии Греции (ПАСОК), поспешил написать на своей странице в «Твиттер», что Кайли исключена из рядов партии - ред.), незаконно лоббировала в Европарламенте интересы некоторых государств и считалась в штаб-квартире ЕС в Брюсселе чуть-ли не главным «решалой» вопросов и тем, связанных с отстаиванием и продвижением интересов Республики Армения. Именно Ева Кайли в ноябре прошлого года была инициатором заявления группы из тридцати трех депутатов Европарламента, в котором Азербайджан обвинялся в «совершении агрессии против Армении», и в котором депутаты призвали все международные организации, в том числе, верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, использовать все рычаги «для предотвращения агрессии Азербайджана против Армении».

Как выясняется, Ева Кайли, которая, как и подписавшие обращение тридцать три евродепутата, являлась членом «Группы дружбы с Арменией» в Европарламенте, а также была тесно связана с «Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию» (ААФЖД) - крупнейшей армянской организацией в Европе. Ну, а если учесть, что президентом ААФЖД (и земляком Евы Кайли), а также спонсором и покровителем этой структуры является армянский миллиардер Каспар Карапетян, мотивы антиазербайджанской ориентации теперь уже бывшего вице-президента Европарламента вопросов не вызывают. Каспар Карапетян - «крестный отец» армянской мафии в Бельгии Будучи одновременно гражданином Греции, Армении и Люксембурга, Карапетян не случайно избрал Брюссель, центр европейской политики, местом постоянного обитания. Ибо только в столице Бельгии Карапетян мог одновременно и лоббировать в Европарламенте интересы Армении, и решать щепетильные вопросы своего бриллиантового бизнеса. На самом деле, безумно дорогие и идеально ограненные бриллианты на витринах ювелирных бутиков Карапетяна – всего лишь респектабельный фасад, скрывающий кровавую схему «легального бизнеса» Карапетяна, по которой необработанные алмазы контрабандными путями завозятся из конфликтных регионов Центральной и Южной Африки в Бельгию, где их отшлифовывают, сертифицируют и по отработанной коррупционной схеме выставляют на прилавках брендовых ювелирных салонов Западной Европы.

Заработав на «грязных» африканских алмазах миллиардное состояние, а также репутацию респектабельного бизнесмена, мецената и поклонника искусств, 74-летний Каспар Карапетян сумел завязать личные дружеские связи с самыми разными представителями европейского политического истеблишмента, в том числе, с председателем «Группы дружбы с Арменией» в Европарламенте киприотом и «полуземляком» Лукасом Фарласом. Судя по информации в открытых источниках, часть доходов, которые Карапетян получает от контрабанды африканских алмазов, он использует для финансирования сепаратистского движения в Карабахе. Помимо этого, миллиардер выделяет значительные средства на поддержку организации «Европейская армянская федерация за справедливость и демократию», которая тесно координирует свои действия с внешней разведкой Армении, а также является подразделением организации «Центральный Совет по армянским вопросам» (Armenian Cause Central Council) с головным офисом в Ереване.

Ливанский след армянского миллиардера Судя по характеристикам людей, долгие годы знакомых с Каспаром Карапетяном, этот человек является убежденным шовинистом и большим поклонником партии «Дашнакцутюн», что, в целом, неудивительно, поскольку юность Карапетяна прошла в цитадели армянского терроризма – в Бейруте, где будущий миллиардер и мафиози принимал активное участие в деятельности греческих и армянских экстремистских организаций и, в частности, был связан с террористической организацией «АСАЛА» (впоследствии эта структура исчезла с политической авансцены – ред.), лично участвуя в нескольких террористических вылазках. С годами Карапетян старался особо не выпячивать свое ливанское прошлое, но, судя по публикациям в ближневосточных СМИ, довольно часто наведывался в Бейрут, где у него остались налаженные связи и с общиной ливанских маронитов, и с лидерами шиитской «Хезболлы». Судя по публикациям в израильской прессе, однажды Карапетян даже попал в фокус внимания израильской внешней разведки «Моссад», заподозрившей «греческого армянина из Брюсселя» в причастности к поставкам оружия «Хезболле». Впрочем, когда израильтяне выяснили, что Карапетян обсуждал с шиитскими командирами планы подпольной транспортировки алмазов из Африки в Бельгию через Ливан, интерес к его персоне пропал.

Еще одна особенность миллиардера, усиливающая, как, по-видимому, кажется самому Карапетяну, его политический авторитет в религиозных кругах Европы и США, заключается в подчеркнутой набожности миллиардера и образе «защитника христианских ценностей», который Карапетян формирует в СМИ, не жалея денег. Он довольно часто появляется в странах Ближнего Востока и даже в Пакистане, где раздает интервью, в каждом из которых выражает неподдельную заботу о «защите прав и свобод местных христиан». Представляя себя в образе глубоко религиозного человека, Карапетян воздвигает хачкары в Румынии, мелькает в окружении священнослужителей в Сербии и даже в 2018 году бросился на колени в оккупированной Шуше перед алтарем у цоколя армянской церкви. Говорят, что католикос Гарегин II, которому рассказали про этот эпизод, пожал плечами и спросил: «А деньги он хотя бы оставил?..». Клоунов у Карапетяна остается все меньше… Понятно, что арест Евы Кайли лишил Карапетяна чрезвычайно важного игрока в линии стратегической защиты интересов Армении и, конечно же, карабахского сепаратизма, как нержавеющей скрепы многочисленной армянской диаспоры. И в самом деле, заполучить в обозримом будущем прикормленного лоббиста на уровне вице-президента Европарламента будет непросто даже Каспару Карапетяну с его миллиардами.

Пережить это 74-летнему торговцу краденными алмазами, которому идея «Арцаха» заменяет Библию, наверняка, очень нелегко. Особенно, если учесть, что время уходит, «миацум» почил в бозе, а президент Совета Европейского союза Шарль Мишель является сегодня одним из наиболее активных сторонников скорейшего подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, после которого проржавевший бронепоезд пресловутого «Арцаха» будет навсегда отогнан в депо времени, где его и забудут. То есть, Карапетяну необходимо что-то срочно придумать, чтобы хоть как-то компенсировать «красную карточку", показанную его проштрафившейся землячке. Но что? В этой связи вспоминается эпизод четырехлетней давности, когда Каспар Карапетян организовал на оккупированные тогда территории Азербайджана визит одного карикатурного персонажа. Имеется в виду депутат Европарламента, политический шут и маргинал Мартин Соннеборн, возглавлявший тогда партию, состоявшую из одного человека – …Мартина Соннеборна.