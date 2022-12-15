Европа приняла девятый пакет антироссийских санкций

Девятый пакет санкций ЕС против России опубликован и вступил в силу, следует из информации в «Официальном журнале ЕС».

ЕС также ввел санкции против представителей организаций «Русское имперское движение», клуба «Русич» и «Союз добровольцев Донбасса».

Также вступили в силу санкции против семи российских губернаторов.

Девятый пакет санкций Евросоюза коснется 168 российских предприятий, связанных военно-промышленным комплексом (ВПК). Новый пакет расширяет ограничения на экспорт технологий двойного назначения, пояснил ранее в своем Twitter вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Общее число юридических лиц в санкционных списках по России достигнет 410.

Будет ограничен экспорт в Россию технологий, касающихся электроники, IT-оборудования и беспилотных летающих аппаратов. По словам Домбровскиса, Европа пытается ограничить поставки двигателей для БПЛА, чтобы ограничить возможности производить новые дроны и ремонтировать старые.

Кроме того, будут расширены ограничения и запрет инвестиций в энергетический и горнодобывающий сектор, производство химических веществ, на бизнес-услуги, включая рекламу, маркетинговые исследования и опросы общественного мнения.