По случаю 17-летия создания Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и профессионального праздника его сотрудников в административном здании министерства состоялось торжественное собрание, сообщили в пресс-службе МЧС.

Коллектив министерства под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова на Аллее почетного захоронения почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложив венок и цветы к его могиле.

Также была почтена память известного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы на ее могилу.

Затем состоялось посещение Аллеи шехидов, почтена память сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложены цветы к их могилам.

Собрание, проведенное в административном здании МЧС, началось с исполнения государственного гимна. Минутой молчания была почтена память шехидов, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступая на собрании, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров отметил, что в текущем году работы по разминированию освобожденных территорий продолжались непрерывно, произошедшие пожары были потушены благодаря оперативному вмешательству.

Кроме того, соответствующие органы МЧС , ответственные за безопасность, провели необходимые меры в связи с восстановительными проектами, реализуемыми на освобожденных территориях.

Министр отметил, что восстановление территориальной целостности, освобождение наших земель от оккупации являются блестящим логическим результатом стратегии развития и политики восхождения, начатой Гейдаром Алиевым и продолжаемой Ильхамом Алиевым. Он подчеркнул, что решимость и воля лидера, проявленные на поле боя, продолжаются сегодня работами по восстановлению, проводимыми на освобожденных землях. По словам министра, освобожденные от вражеской оккупации территории стремительно отстраиваются, возрождаются, на эти земли возвращается жизнь.

Отмечено, что касательно пополнения технического парка структур министерства были приняты серьезные меры.