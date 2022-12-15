Сербия заменяет российский газ азербайджанским

Министр энергетики и горной промышленности Сербии Дубравка Джедович заявила в интервью Bloomberg, что страна рассматривает возможность расширить сотрудничество в области газоснабжения с соседними странами, чтобы снизить зависимость от российского топлива.

«Наших ресурсов недостаточно, по крайней мере, когда речь идет о газе, и для нас важно все, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте», - сказала она. Джедович считает, что добиться этого получится, как только Сербия «обеспечит подключение к потокам, поступающим из альтернативных источников».

Речь идет о проектах по доставке топлива из Азербайджана и о соединении с терминалами в Греции. На все это потребуются сотни миллионов евро, сообщила министр. Также Белград рассматривает возможность подключиться к газовым системам Северной Македонии, что будет стоить €80 млн, и, возможно, Албании.