Сотрудника «Азеришыг» убило током

Сегодня в полицию поступило сообщение о гибели сотрудника ОАО «Азеришыг» Джейхуна Набиева, 1983 года рождения, в результате удара током в ходе выполнения ремонтных работ во дворе административного здания ОАО в городе Агдаш, сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Пострадал еще один сотрудник «Азеришыг» Эльшан Мустафаев, он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место происшествия и тело Набиева. Пострадавший Мустафаев госпитализирован.