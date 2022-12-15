Песков назвал чушью информацию о приказе Кадырову убить Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически опроверг приведенные в статье газеты The Wall Street Journal утверждения о том, что Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского в начале войны.
«Это полная чушь», - заявил Песков.
Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где со ссылкой на данные украинской разведки утверждала, что Путин якобы приказал главе Чечни в начале войны занять правительственные здания в Киеве и ликвидировать украинского президента.