Минобороны Украины: Россия проиграла войну в тот день, когда начала ее

С каждой ракетной атакой (на гражданские объекты Украины) Россия надеется на изменение хода войны в свою пользу, написала в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя утренний массированный ракетный обстрел со стороны российских войск.

«С каждой такой ракетной атакой РФ надеется на изменение хода войны в свою пользу. С каждым последующим ракетным ударом Кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму. С каждым последующим ракетным ударом Россия надеется сломать украинцев.

Однако эти попытки раз за разом оказываются тщетными. Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля - часть ДНК нашей нации. Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот день, когда начала ее», - написала Маляр.