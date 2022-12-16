По словам Медведева, казнили наемников за отказ участвовать в боевых действиях в Украине. Якобы он лично присутствовал на нескольких расстрелах. По словам Медведева, двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были бывшими заключенными.

Мужчина сообщил, что у него есть видео казни двух наемников в Алчевске (Луганская область), убитых за отказ воевать. Он утверждает, что после побега его преследуют наемники ЧВК «Вагнер», и предупреждает, что, если с ним что-то случится, эти видео будут опубликованы.

Об одном случае казни он рассказал подробнее, описав роль так называемой группы МЕД – подразделения при службе безопасности ЧВК «Вагнер».

«Они («вагнеровцы» – УНИАН) получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД и расстреляли. … Они занимаются «обнулением»: забирают парней и (убивают) либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным («вагнеровец», о чьей казни при помощи кувалды стало известно накануне – УНИАН) было», – рассказал он.

По словам Медведева, заключенные в его отряде «каждую неделю обновлялись».

«В зависимости от потерь нам делали доукомплектацию. У меня в отделении в подчинении было 15 человек, это именно штурмовое отделение, которое выходило на боевые задачи. Заключенные начали в августе приезжать к нам. Мы основали 4-й взвод. Мы были смертниками, потому что все «косячники» и проштрафившиеся шли в 4-й взвод. И за несколько дней из взвода осталось 3 человека из 13», – рассказал он.