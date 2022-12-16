Ованнисян: В случае войны Армения превратится в Сирию

Россия в Карабахе «делает все, что она на данный момент может», находясь «в состоянии тяжелой войны с Западом», заявил армянский политолог Ваге Ованнисян.

«Кроме того, Россия - посредник и не может стать стороной конфликта. Если Россия станет стороной конфликта, то и Турция станет стороной конфликта, и Запад. Мы станем Сирией. Наша цель - мир, а не превращение Армении в Сирию. Если мы хотим, чтобы здесь была война, то Ереван превратится в Дамаск и Алеппо», – отметил он.