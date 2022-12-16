В Молдове приостановили лицензии ряда телеканалов за некорректное освещение событий в Украине

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы приостановила лицензии шести телеканалов, причиной тому послужило некорректное освещение событий в Украине.

«Из-за отсутствия достоверной информации в отражении событий в стране, а также войны в Украине на время режима ЧП приостанавливается действие лицензии на вещание следующих аудиовизуальных средств массовой информации», - говорится в документе правительства.

Лицензии приостановили у телеканалов «РТР-Молдова», «Первый в Молдове», «НТВ-Молдова», «Акчент-ТВ», «ТВ-6», «Орхей-ТВ».

Ранее Совет Евросоюза инициировал процесс приостановки лицензий на вещание четырех российских телеканалов: «НТВ», «РЕН ТВ», «Россия 1» и Первый канал.