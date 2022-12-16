Айдын Керимов, автор haqqin.az 04:31

Волнения в Карабахе чем-то напоминают бурные и горячие события конца 1980-х годов. Однако если на закате горбачевской перестройки политическая инициатива находилась в руках управляемой из Москвы и Еревана армянской общины, проявившей сепаратистские настроения с требованием присоединения области к Армении, то спустя 40 лет существенным образом изменилась расстановка сил, отношение к разрешению проблемы со стороны Москвы и мирового сообщества. Главное – инициатива перешла к азербайджанской общине – шушинцам и карабахцам, которая заложила идею своего возвращения в Карабах в основу национальной идеи. Армян Карабаха, как и все общество Армении охватила социальная фрустрация, общенациональная цель – разбита, а идея миацума развеялась в горах Западного Зангезура, потерявшего национальную идентичность. Армянскому политическому авангарду не в чем упрекать собственный народ, разуверившийся в перспективе достижения эфемерной национальной мечты. Спустя 40 лет родоначальники «миацумов» и «крунков» оставили после себя руины в Карабахе и полный разлад жизни. А сами превратились в банкротов с разбитыми корытами.

Национал-реваншизм утратил общественное доверие, уступив место аморфному Пашиняну, который запутался в своих внешнеполитических ориентирах и приоритетах национальной повестки. Армения потеряла поддержку и доверие своего главного политического союзника. Россия отвернулась от Еревана, а вот Западу маленькая, нищая и бесперспективная горная страна просто неинтересна. Армения осталась в настолько убогом состоянии, что ей приходится уповать на один Иран, ведущий отчаянную борьбу за собственное выживание. Миру сейчас явно не до Армении, о чем открыто говорит Пашинян. А облик региона определяется не на Южном Кавказе, а далеко в Украине. В этой сложнейшей, почти безвыходной для Армении ситуации, Ильхам Алиев, исходя из стратегических национальных задач, спешит к политическому и дипломатическому воплощению своей блестящей победы во второй карабахской войне. Алиеву удалось не только остановить глобализацию карабахского конфликта, но и вернуть его урегулирование в региональный формат. Эта алиевская концепция отвечает интересам всех региональных игроков, и даже загнанного в угол Ирана. В рамках региональной системы безопасности Армения не в силах оказать сопротивление Азербайджану, и вынуждена смириться с печальными итогами 44-дневной войны. Благодаря сложившейся качественно новой региональной ситуации, Алиеву остается завершить две задачи: добиться установления в Ханкенди проазербайджанской легитимной власти самоуправления и пробурить «Зангезурский коридор» до Нахчывана.

В этом вопросе интересы Азербайджана совпали с интересами всех участников региональной системы. Именно поэтому азербайджанцам удалось взять под контроль стратегический коридор до Ханкенди и оставить карабахских армян лицом к лицу с суровой реальностью. Пашинян растерял рычаги влияния на ситуацию в Карабахе. Ереван не в силах что-либо предпринять: казна пуста, армии нет, часть коллективного Запада поголовно вовлечена в украинский конфликт, а другая часть не хочет ссориться с Баку. Единственной силой, способной оказать мнимое сопротивление мощному напору Баку, остается одна из башен Кремля, которая и пытается усадить в кресло лидера сепаратистов своего эмиссара – Рубена Варданяна. Но российский олигарх – это не совсем удачная харизматичная и притягательная фигура. Варданян – не политик и не оратор, у него нет опыта политической работы с массами, он – не революционер и не электоральный лидер. Российский бизнес выглядит весьма и весьма бледно на фоне провинциальных карабахских политиков – неотесанного Араика Арутюняна, не говоря об аскеранском плебее Виталике Баласаняне. По всей видимости, в скором будущем кремлевской башне придется сменить Варданяна на более достойную альтернативу. Но какую? Кадровые резервы исчерпаны. Остается достать из чулана восковые фигуры ненавистных армянам и карабахцам Кочаряна с Саргсяном. Больше никого нет. Учитывая бездарную украинскую стратегию этой же «безмозглой башни», проспавшей ранее армянскую революцию и аншлюс Еревана со стороны ЦРУ, кремляне окажутся неспособны создать и что-то вменяемое и в Карабахе. Самое лучшее произведение политического искусства Кремля, ФСБ и ГРУ – вертухай Пушилин, тупица Сальдо, аферист Аксенов… А как не вспомнить отца русской демократии на Донбассе «Мотороллу»? В сравнении с этими безродными проходимцами Варданян – почти Троцкий!