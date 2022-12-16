Влиятельный европеец обсуждает с Пашиняном дальнейшие действия на армяно-азербайджанской границе
Заместитель генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны и кризисного реагирования Европейской службы внешних действий Чарльз Фрайс прибыл в Ереван с целью политических консультаций.
Как сообщило представительство Евросоюза в Армении, Ч.Фрайс обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию двустороннего Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, и деятельность наблюдательной миссии Европейского союза (EUMCAP) на армяно-азербайджанской границе, возможные дальнейшие совместные шаги.