Самолет не смог долететь до Нахчывана

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман) капитан рейса J2-251 Баку – Нахчыван авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» принял решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно сообщению, самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:18 по местному времени.

После улучшения погодных условий пассажиры вышеуказанного рейса отправятся в Нахчыван, указали в пресс-службе.