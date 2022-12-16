Путин пришел в штаб войск и ознакомился с ходом «спецоперации» в Украине

Президент РФ Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в «спецоперации», сообщили российские информагентства.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в пятницу Путин провел там весь день, «ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе «СВО», а также провел совещание и отдельные встречи с командующими".

На кадрах совещания, которые показали российские телеканалы, присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Где именно располагается штаб, в Кремле не уточнили.