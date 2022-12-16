Два самолета вынужденно сели в Баку

Капитан воздушного судна малазийской авиакомпании AirAsia, выполнявшего рейс по маршруту Бангкок – Тбилиси, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с туманом в пункте назначения, сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно сообщению, самолет Airbus A330 приземлился в бакинском аэропорту в 09:13 по местному времени.

Также ранним утром Международный аэропорт Гейдар Алиев принял рейс самолета польской авиакомпании LOT, который не смог приземлиться в тбилисском аэропорту из-за тумана. В 07:46 самолет вылетел в пункт назначения.