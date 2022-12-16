Зеленского призывают к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его призывают сесть за стол переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров. Однако я не вижу предмета для разговора", - сказал президент Украины в интервью журналисту французского телеканала LCI Дариусу Рошебину.

Зеленский также заявил, что не считает полезным диалог президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. "Не думаю, что это принесет результаты", - объяснил он.