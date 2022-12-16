Зачем Путин едет в Беларусь: версии американских экспертов

Как отмечают в ISW, Лукашенко уже создает информационные условия для отклонения российских интеграционных требований, как он это делал в течение десятилетий. Лукашенко подчеркнул, что "Беларусью управляет никто, кроме нас", и что Беларусь готова строить отношения с Россией, но их связи "всегда должны исходить из того, что мы суверенное и независимое государство".

Президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, вероятно, попытается добиться уступок по российско-белорусской интеграции. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

В настоящее время ISW оценивает вторжение России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное. Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Далеко не очевидно, что Лукашенко отправит белорусские войска воевать в Украине даже вместе с российскими войсками.

Кроме того, отмечают в институте, визит Путина в Минск может свидетельствовать о том, что Путин пытается создать условия для новой оценки наиболее опасного курса действий: возобновление наступления на Украину - возможно, на север Украины или на Киев - зимой 2023 года.

Эксперты добавляют, что встреча двух президентов имеет целью "усилить российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси".

Москва, вероятно, пытается убедить Запад признать, что Украина якобы не может существенно изменить нынешнюю линию фронта и что война фактически зашла в тупик. ISW считает, что такой вывод является неточным и что у Украины есть хорошие шансы восстановить значительную критическую территорию в ближайшие месяцы.