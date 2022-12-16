Делегация Саудовской Аравии прилетит в Зангилан
Делегация во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом бен Абдул Азизом Аль-Фалехом совершит визит в Зангилан.
Самолет из Эр-Рияда с гостями на борту приземлится в Международном аэропорту Зангилана, сообщили местные СМИ.
В рамках визита арабская делегация посетит "умное село" в селе Агалы. Министра проинформируют о проведенных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана работах.