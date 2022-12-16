В ISW отреагировали на заявления Медведева

Заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева являются частью информационной спецоперации, которая направлена на ослабление западной поддержки Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты проанализировали сообщение Медведева от 16 декабря, в котором тот назвал законные военные цели РФ. Туда вошли "вооруженные силы других стран, которые официально вступили в войну" в Украине.

Медведев риторически засомневался, означает ли военная помощь западных партнеров Украине, что члены НАТО вступили в войну против России. По оценке аналитиков, комментарии, вероятно, связаны с массированными российскими ракетными ударами и попытками ослабить западную поддержку Украины, разжигая опасения эскалации между Западом и Россией.

В ISW отметили, что Медведев делал целенаправленно подстрекательские комментарии на поддержку других информационных операций с той же целью. Указывается, что риторика политика по-прежнему не соответствует фактической позиции Кремля относительно войны в Украине. Российские силы, конечно, наносили и, вероятно, будут продолжать наносить удары по западной военной технике, которую украинские силы разместили в Украине.