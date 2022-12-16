Генштаб Украины: россияне отводят войска из двух городов в Херсонской области

Россияне передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть своих войск из городов Каховка и Новая Каховка Херсонской области Украины. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Серогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд в... Крым", - говорится в сводке украинского Генштаба.