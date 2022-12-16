Госдеп приветствует помощь Азербайджана Украине

Госдепартамент США прокомментировал критику Москвы в адрес Баку из-за передачи Азербайджаном генераторов Украине для укрепления ее энергосистемы, сообщает Turan.

На вопрос агентства, как США оценивают стремление Москвы не допустить, чтобы другие страны помогали украинцам в трудную минуту, заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель сказал, что Вашингтон может только приветствовать такую помощь.

«Мы будем и впредь приветствовать поддержку со стороны наших союзников, партнеров и стран по всему миру, чтобы помочь Украине укрепить свою энергосистему, сделать ее более надежной, чтобы она могла выдерживать постоянные атаки со стороны России», - сказал он.

Азербайджан объявил в минувшее воскресенье, что отправляет в Украину гуманитарную помощь, которая состоит из основного электрооборудования. Это вызвало недовольство Москвы. В МИД РФ заявили, что ВС России «уничтожают критически важную инфраструктуру Украины, которая используется киевским режимом для военных нужд», и передача Азербайджаном трансформаторов и генераторов Украине в качестве гумпомощи вызывает «недоумение».