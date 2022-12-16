Казахстан стал главным источником сырой нефти для Евросоюза

Поставки казахстанской нефти стали главным источником сырья для европейских переработчиков, сообщает медиахолдинг S&P Global со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

По информации S&P Global, европейские предприятия резко ускорили переход на альтернативные источники поставок, сейчас в основном принимают сырую нефть из Казахстана, Азербайджана и Норвегии. Импорт российской нефти в ЕС опустился до рекордно низкого уровня.

"Чтобы заменить сырую нефть из России, многие переработчики из Евросоюза перешли на казахстанскую нефть марок CPC Blend и KEBCO, которые в совокупности стали крупнейшим источником импорта в размере 1,2 млн баррелей в день в ноябре. Это составляет 13% от всего морского импорта сырой нефти Евросоюзом", – отмечает S&P Global.

Помимо Казахстана, свою долю в поставках нефти на европейский рынок увеличили Азербайджан, Бразилия, Норвегия, США и Гайана.