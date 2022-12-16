В Армении арестовали Араика Арутюняна
Арестован бывший командир второго армейского корпуса, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян, сообщили армянские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что Арутюняна арестовали 15 декабря. По версии следствия, он является фигурантом уголовного дела об эскалации на границе в мае 2021 года, когда армянская сторона потеряла ранее незаконно занятые ею позиции.
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