Пентагон прогнозирует «динамичную» зиму в Украине

«Зима будет очень динамичным временем. Я думаю, что некоторые люди думают о зиме как о времени для отдыха и переоборудования, но мы не видим никаких признаков того, что украинцы остановятся, и мы, безусловно, ожидаем, что русские также могут попытаться продвинуться», - отметила Купер.

Зимой война в Украине не потеряет динамичность, поскольку нет признаков того, что ВС Украины остановятся . Об этом в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер.

Кроме того, по словам Купер, США увеличат число украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение. В связи с этим она отметила, что «сегодня это совершенно другая игра», если сравнивать навыки украинских Вооруженных сил сейчас и когда США только начали обучение украинцев в 2014 году поcле аннексии Крыма.

Купер не подтвердила заявления официальных лиц о том, что США готовятся отправить Украине комплексы ПРО Patriot. «Но я могу подтвердить, что противовоздушная оборона является нашим главным приоритетом, и мы рассматриваем ряд способов, которыми мы можем поддержать Украину и ее потребности в противовоздушной обороне. NASAMS была частью этого», - сказала она.

При этом Купер отметила, что военные ВСУ сразу же смогли невероятно эффективно использовать NASAMS против российских ракетных угроз и дронов.

Купер уточнила, что в настоящее время США не планируют поставлять Украине высокоточные боеприпасы большой дальности, такие как управляемые ракеты армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS). США отправили боеприпасы управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) для использования в этих пусковых установках. ATACMS имеют дальность полета 300 км, а GMLRS – около 90 км.